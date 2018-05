Bagaglio ritrovato ma denuncia per droga a un Vercellese. Curiosa “disavventura” occorsa nella stazione di Porta Nuova.

Nel periodo del recente super-ponte, per la precisione nella giornata del 27 aprile, la Polfer del Piemonte e Valle d’Aosta ha effettuato una nuova giornata di “Stazioni sicure”. Curioso quanto capitato a un vercellese a Porta Nuova e riportato nella distinta delle operazioni effettuate.

Fregato dai regolamenti Polfer…

Un giovane del vercellese si era presentato negli Uffici Polfer per ritirare bagaglio, dimenticato poco prima al binario 6 di Porta Nuova. Il giovane era tutto contento per il veloce ritrovamento. Ma non aveva fatto i conti con i regolamenti. Infatti la valigia è stata sottoposta al protocollo standard per stabilirne la provenienza, il legittimo proprietario e soprattutto escluderne la pericolosità.

Peccato che dentro sia stato rinvenuto un vasetto di vetro con marijuana, da cui è conseguita la doverosa contestazione amministrativa.

Al di là di questa notizia niente che riguarda da vicino il Vercellese, ma vale la pena di leggere il resto del report della Polfer regionale.

I controlli a livello regionale

L’“Operazione Stazioni Sicure” ha visto una serie di controlli di carattere preventivo a viaggiatori e bagagli, con attenzione particolare ai treni a lunga percorrenza, Alta Velocità ed Internazionali, molto utilizzati nei ponti del periodo festivo.

Particolare attenzione è stata, altresì, data alla salita e discesa dei passeggeri dai treni ed, in particolare, agli internazionali TGV e a quelli nazionali Freccia Rossa e Freccia Bianca.

L’attività di controlli straordinari dell’intera giornata ha visto impegnati oltre 100 operatori, con l’identificazione complessiva di 386 persone, 33 i treni scortati, due i minori rintracciati e restituiti alle famiglie e un giovane con intenti suicidi soccorso in serata a pochi metri dai binari di Porta Nuova, dietro segnalazione della Sala Operativa della Questura di Torino.

Apprezzabili anche i controlli ai depositi bagagli. Complessivamente sono stati controllati circa 204 convogli in arrivo e partenza nelle 56 stazioni monitorate, e numerosi veicoli in aree di stazione e limitrofe.

I controlli a Torino

Nella città di Torino, l’attività si è svolta, in particolare, nelle stazioni principali di Porta Nuova, di Porta Susa e Torino Lingotto, nel primo in particolare la Polfer ha rintracciato in serata un cittadino senegalese quarantenne con permesso di soggiorno scaduto dal 2015, e che dopo gli accertamenti presso il Gabinetto di Polizia Scientifica e l’Ufficio Immigrazione della Questura è stato munito di Decreto di Espulsione e trattenuto presso il CPR di Torino.

Sempre a Torino Porta Nuova allo scalo di servizio che corre lungo via Nizza sono stati fermati nella notte due egiziani di cui uno appena maggiorenne abusivamente presenti a bordo di un convoglio garato. Sono in corso accertamenti sulla loro posizione in Italia ed il possesso di telefoni cellulari di incerta provenienza. Gli stessi sono stati sanzionati ai sensi del Regolamento di Polizia Ferroviaria perché introdottisi abusivamente in area interdetta, con euro 516,00.

Per quanto riguarda, invece, la provincia torinese, si è proceduto con servizi mirati ad Ivrea ed Avigliana, assicurati dal personale Polfer dei Posti di Chivasso e Bussoleno.

Nell’astigiano

Nell’astigiano i controlli sono stati estesi alla stazione di Castello d’Annone.

Nella provincia di Alessandria, la locale Sezione Polfer ha inviato propri Agenti presso le stazioni di Tortona, Acqui Terme e Arquata Scrivia.

A Novara

A Novara, controlli anche nelle stazioni di Oleggio, Arona e Stresa. Nella provincia di Vercelli, oltre allo scalo del capoluogo, è stato presidiato il traffico passeggeri per e da Biella, in quella Stazione.

I soccorsi al treno “sviato”

La Polfer del cuneese, che era già impegnata nei potenziati servizi di prevenzione del mattino nelle stazioni di Cuneo, Bra e Alba, poco dopo le ore 12.30, è stata inviata in emergenza a Trinità (CN), dove la Sala Operativa di FS aveva appena segnalato lo svio di un treno passeggeri. Con il supporto del personale specialistico inviato dal Compartimento Polfer di Torino, ha operato fino a tarda sera dove il treno Regionale Veloce 10130 Savona – Torino ha subito il noto svio. La Polfer ha assicurato il concorso nel Piano di Soccorso ai passeggeri che è scattato immediatamente, insieme a 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri del luogo.

I rilievi tecnici della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, che ha operato con la Polizia Scientifica della Questura di Cuneo, e le indagini di competenza della Specialità in ambito ferroviario sono stati subito avviati, procedendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente