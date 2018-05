Primo maggio il tema scelto dai sindacati per quest’anno è “Sicurezza: il cuore del Lavoro“ .

Primo maggio con Cgil, Cisl e Uil

Il programma per Vercelli prevede alle 10 il ritrovo all’inizio di corso Libertà, nella zona del bar Principe. Seguirà il concerto con la banda musicale “Luigi Arditi”di Crescentino lungo corso Libertà, piazza Cavour, via San Paolo e piazza Municipio. Qui ci sarà il saluto del sindaco Maura Forte, per poi lasciare il posto a Lorenzo Cestari, segretario confederale della Uil Piemonte, che parlerà a nome delle tre sigle.