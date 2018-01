Occasioni lavoro le figure ricercate dal Centro per l’Impiego in aziende della provincia.

Occasioni lavoro le figure ricercate

OFFERTA N°53757: SOCIETA` VICINANZE VERCELLI CERCA N. 1 RESPONSABILE SVILUPPO COMMERCIALE PER PRODOTTI A MARCHIO AZIENDALE NELL’AREA EUROPA/EXTRA EUROPA. DISPONIBILE A VIAGGI/SOGGIORNI IN ITALIA/ESTERO. PAT. B – AUTOMUNITO. SI RICHIEDE LAUREA IN MARKETING, SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, MANAGEMENT PER L` IMPRESA. ETA` PREFERIBILE 25/30 ANNI. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E TEDESCA E CONOSCENZA INFORMATICA. CONTRATTO DI LAVORO: INIZIALMENTE A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA` DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

CANDIDARSI SUL SITO: www.lavoro.provincia.vercelli.it ALLEGANDO IL CURRICULUM VITAE

SCADENZA IL 31/01/2018

OFFERTA N°53763: SOCIETA` VICINANZE VERCELLI CERCA N. 1 AUTISTA PER TRASPORTO MERCI CON BILICO. SI RICHIEDE PAT. CE CON CQC, POSSIBILMENTE ATTESTATI INERENTI LA FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO. AUTOMUNITO.

DISPONIBILE A TRASFERTE DAL LUNEDI` AL VENERDI`. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 6 MESI CON POSSIBILITA` DI PROROGA.

CANDIDARSI SUL SITO: www.lavoro.provincia.vercelli.it ALLEGANDO IL CURRICULUM VITAE

SCADENZA IL 28/02/2018

OFFERTA N°53777: AZIENDA CERCA N.1 IMPIEGATA/CENTRALINISTA, PREFERIBILE REDIDENZA ZONA CIGLIANO (VC) PER INSERIMENTO IN TIROCINIO, TEMPO DETERMINATO 6 MESI, 20 ORE SETTIMANALI, COMPENSO MENSILE 300,00 EURO. DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE. PAT. B – AUTOMUNITA. ETA` PREFERIBILE 20/40 ANNI.

CANDIDARSI SUL SITO: www.lavoro.provincia.vercelli.it ALLEGANDO IL CURRICULUM VITAE

SCADENZA IL 31/01/2018

OFFERTA N°53748: SOCIETA` VICINANZE VERCELLI CERCA N. 1 IMPIEGATO CONTABILE, ATTIVITA` PRINCIPALI A CUI SARA` ADIBITA LA PERSONA: IMPLEMENTAZIONE CONTABILITA` COSTI, CALCOLO – TEMPI – METODO ALL` INTERNO DEI REPARTI DI LAVORAZIONE. TITOLO DI STUDIO: LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO OPPURE INGEGNERIA GESTIONALE. BUONA CONOSCENZA INFORMATICA E DELLA LINGUA INGLESE. PAT. B – AUTOMUNITO. ETA` PREFERIBILE 30/40 ANNI.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: INIZIALMENTE A TEMPO DETERMINATO 1 ANNO CON POSSIBILITA` DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

CANDIDARSI SUL SITO: www.lavoro.provincia.vercelli.it ALLEGANDO IL CURRICULUM VITAE

SCADENZA IL 15/01/2018

OFFERTA N°53735: ELPE HR – AGENZIA PER IL LAVORO – SELEZIONA PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE ADDETTA/O ALLE PULIZIE.

LA RISORSA DOVRA` OCCUPARSI DI PULIZIE DI STABILIMENTO E MACCHINARI. IL PROFILO IDEALE E` UNA PERSONA CHE HA GIA` MATURATO ESPERIENZA DI PULIZIE CIVILE E INDUSTRIALI.

DISPONIBILITA` DAL 28/12 AL 31/12.

ZONA DI LAVORO: QUARONA

SONO REQUISITI INDISPENSABILI IL POSSESSO DELL`AUTOMOBILE, DOMICILIO NELLE VICINANZE ED ESSERE IMMEDIATAMNETE DISPONIBILE.

PER INFO CHIAMARE 0110653929 – SITO INTERNET www.elpehr.it