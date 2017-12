Notte bianca appuntamento per il 29 dicembre.

Notte bianca con i commercianti

I commercianti di corso Nuova Italia di Santhià organizzano per venerdì 29 dicembre, una “Notte Bianca”. L’appuntamento è nelle vie del centro della città, per festeggiare la fine dell’anno in compagnia dei commercianti che, per l’occasione, terranno i negozi aperti fino alle 23.

Sconti ed eventi

Protagoniste di queste ore notturne di apertura straordinaria saranno le imperdibili offerte, che arrivano prima dell’inizio dei saldi di fine stagione. Inoltre per allietare lo shopping ci sarà musica, aperitivi e numerose proposte originali.

Una spinta all’economia

Appuntamento, dunque, da non perdere quello che i commercianti offriranno non solo ai santhiatesi ma anche a coloro che arriveranno da fuori città. Un evento che, si augurano i commercianti, possa servire a risollevare il “grafico” dell’economia locale, alle prese, come il resto dell’Italia, con una perdurante crisi economica che colpisce soprattutto i negozi.