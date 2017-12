Natale Vercelli un pomeriggio natalizio con gli auguri dell’Arcivescovo e del Sindaco.

Natale Vercelli tra musica e lanterne

Oggi, sabato 23 dicembre, in piazza Cavour aria di Natale con il mercatino a cura di Confesercenti e concerto itinerante de “La Banda dei Babbi Natale”. Ma soprattutto ha fatto atmosfera l’iniziativa «Natale con il menestrello», giochi con il pubblico attraverso canzoni e filastrocche in rima. Alle 17 è seguito lo scambio degli auguri con i brevi discorsi dell’Arcivescovo Marco Arnolfoe del sindaco Maura Forte. Il primo ha invitato a riscoprire il Natale in famiglia, i valori cristiani e il volersi bene riscoprendo i valori veri. Maura Fprte ha ricordato che il 2017 è stato un anno di ripresa per la città. Aggiungendo che il 2018 vedrà realizzarsi importanti iniziative per milioni di euro. Dopo una esibizione musicale dei giovani musicisti della Scuola Vallotti e coro di voci bianche c’è stato il suggestivo lancio delle lanterne nel cielo di piazza Cavour.

Domani, 24 dicembre, per le vie del centro ancora musica con la street band “A-T-Pic Ensemble”.

Ecco la gallery. GUARDA ANCHE IL VIDEO

Le altre date da ricordare

Fino al 6 gennaio 2018 la Casetta di Atena-Iren, in corso Libertà davanti alla chiesa di San Giuseppe. simpatici laboratori per i bambini, gadget e nei fine settimana sarà possibile farsi fotografare con Babbo Natale. Sempre nello stesso periodo, in via Vittorio Veneto, Igloo e Led ball, un allestimento natalizio a cura della concessionaria Autovar.

Fino al 28 gennaio è attiva la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Zumaglini.

6 gennaio chiusura degli eventi con la discesa della befana dalla Torre dell’Angelo in piazza Cavour, e tributo a Simon & Garfunkel dei “Graceland”.