Meteo disastroso ancora pioggia. Peggioramento nella giornata di lunedì 8 gennaio secondo 3bmeteo.com.

Meteo disastroso ancora pioggia

Oggi,lunedì 8 gennaio, la perturbazione che sta imperversando aumenterà gradatamente d’intensità, che sarà forte dalla sera verso la notte e prime ore di martedì, poi i fenomeni si esauriranno nel corso della giornata di domani con il ritorno del sole che rimarrà anche mercoledì.

Questa la valutazione odierna di 3bmeteo.com: Forte maltempo per l’ingresso della parte più attiva della perturbazione legata alla vasta depressione sull’Europa occidentale. Piogge e rovesci diffusi ovunque, con accumuli anche abbondanti sulle aree pedemontane piemontesi e in Val d’Aosta con nevicate solo a quote medio-alte, in progressiva diminuzione dalla sera; accumuli localmente anche superiori ai 200 mm. Temporali in Liguria. Temperature sopra le medie del periodo, venti tesi tra levante e scirocco con mare molto mosso o agitato.

Clima mite per il periodo, almeno fino al 9 Gennaio con valori di 5-6°C superiori alle medie del periodo.