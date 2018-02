Concorsi Asl VC: Ricorso per gli Oss sospeso quello per tre psicologi

Aggiornamenti su due notizie che abbiamo seguito con attenzione sul giornale cartaceo a anche sul sito. Finalmente è arrivata la decisione tanto attesa dagli OSS in graduatoria che si sono visti bloccare le speranze di assunzione. L’Asl VC farà causa d’appello al Consiglio di Stato “avverso l’ordinanza cautelare n. 24/2018 pronunciata dal T.A.R. Piemonte in data 15/01/2018 sul ricorso R.G. n. 1014/2017 relativo al concorso O.S.S.. Le Aziende autorizzate all’utilizzo della graduatoria sono state informate con PEC”.

L’imminente prova orale e pratica per i due posti di psicologo-psicoterapeuta del 15 febbraio è stata sospesa. Qui si è invece scatenata l’ira di tanti psicologi piemontesi che non ritengono corretto che il presidente regionale dell’Ordine degli Psicologi sia stato ammesso agli orali. Dove dovrebbe essere valutato da altri professionisti a lui sottoposti nell’Ordine e anche professionalmente legati.

L’Asl non motiva la sospensione della prova. Per cui non è dato sapere se ci sono semplicemente motivi logistici o se le minacce di ricorsi e guerra legale di alcuni psicologi esclusi hanno sortito un qualche effetto.